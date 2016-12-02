Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента

Глава США отреагировал на просьбу Трампа дать ему военный самолет для защиты.

Американский президент Джо Байден отдал Пентагону распоряжение содействовать обеспечению безопасности своего предшественника Дональда Трампа в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства. Журналисты во время пресс-конференции в Белом доме задали вопрос о том, выполнит ли министерство по обороне запрос со стороны избирательного штаба кандидата на высший должностной пост США от Республиканской партии Дональда Трампа о предоставлении ему автомобилей и военного самолета.

Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом. Если запрошенная техника подпадает под данную категорию, то прекрасно. Если нет, то ему не следует предоставлять такую военную технику. Джо Байден, глава США

Лидер Белого дома также пошутил, что запрошенная окружением Дональда Трампа военная техника будет передана в том случае, если только речь идет не об истребителях F-15.

Байден призвал Конгресс скорее выделить деньги на восстановление после ураганов.

Фото и видео: Белый дом