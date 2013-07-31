Эта картина стала второй в трилогии, куда входят фильмы "Хэллоуин", "Хэллоуин убивает" и "Хэллоуин заканчивается".

В четверг, 21 октября, в российском прокате состоялась премьера хоррора "Хэллоуин убивает". Герои продолжат спасаться от Майкла Майерса.

На этот раз Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале дома. Однако Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается.

Лори вынуждена снова защищаться. Но в этот раз кровожадному монстру противостоит весь город. Женщины семьи Строуд присоединяются к группе выживших, которые хотят выследить Майкла и остановить зло раз и навсегда.

Этот фильм стал продолжением "Хэллоуина" 2018 года. Также ожидается выход третьей части "Хэллоуин заканчивается".

Ранее мы писали, что в прокат вышел мультфильм "Неисправимый Рон".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia