В прокат вышел мультфильм "Неисправимый Рон"

Главных героев озвучили Джек Дилан Грейзер и Зак Галифианакис.

В четверг, 21 октября, в российский прокат вышел мультфильм "Неисправимый Рон". Главных героев – мальчика Барни и робота Рона – озвучивают Джек Дилан Грейзер и Зак Галифианакис.

У любого ребенка должен быть настоящий друг, а не какой-то там домашний питомец. Таким другом может стать прекрасный робот, который может говорить, двигаться, а главное помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях и поддерживать связь со сверстниками.

Такие роботы есть у всех школьников, кроме Барни. Мальчик чувствует себя чужим среди одноклассников, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам.

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Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia