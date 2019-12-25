Райан Рейнольдс собирается в творческий отпуск

Актер возьмет небольшой перерыв после завершения производства фильма "Рождественская история".

Американский актер Райан Рейнольдс заявил, что уходит в творческий отпуск. Он возьмет небольшой перерыв в работе после завершения производства фильма "Рождественская история" для Apple TV+. Эта новость появилась в Instagram актера.

Идеальное время, чтобы взять паузу. Я буду скучать по каждой секунде работы с этой одаренной группой создателей и художников. Написал Рейнольдс

Он отметил, что этот фильм стал вторым по счету, в котором он играет с "великой Октавией Спенсер". Крмое того, на съемочной площадке ему приходилось петь, танцевать и играть в песочнице с Уиллом Ферреллом.

Ранее мы писали, что "Веном-2" вновь возглавил российский прокат в выходные.

Фото: Instagram / vancityreynolds