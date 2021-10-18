"Веном-2" вновь возглавил российский прокат в выходные

В период с 14 по 17 октября фильм собрал 199,2 млн рублей.

Американский блокбастер "Веном-2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат. В период с 14 по 17 октября фильм собрал 199,2 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера блокбастера с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях состоялась 30 сентября. Действие во второй части разворачивается через год после событий, показанных в первой. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его суперспособностями. Брок хочет возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади. По воле случая тот становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Второе место по кассовым сборам занял 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", собравший 186,5 млн рублей за выходные. Этот проект станет последним в серии с актером Дэниелом Крэйгом в главной роли.

На третьей строчке оказался мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". За минувший уикенд картина собрала 179,7 млн рублей.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU