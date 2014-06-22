В прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур"

В четверг, 14 октября, в российский прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Режиссерами второй части выступили Грег Тирнан и Конрад Вернон. Главных героев озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец и Ник Кролл.
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск. Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер садятся в семейный катафалк и отправляются навстречу новым приключениям и знакомствам с еще более чудаковатыми друзьями. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво… Если, конечно, останутся выжившие.
Ранее вышел трейлер "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли.
Видео: YouTube / Universal Pictures Russia
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