В прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур"

Главных героев ждут новые приключения и знакомство с еще более чудаковатыми друзьями.

В четверг, 14 октября, в российский прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Режиссерами второй части выступили Грег Тирнан и Конрад Вернон. Главных героев озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец и Ник Кролл.

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск. Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер садятся в семейный катафалк и отправляются навстречу новым приключениям и знакомствам с еще более чудаковатыми друзьями. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво… Если, конечно, останутся выжившие.

Ранее вышел трейлер "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia