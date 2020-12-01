Вышел трейлер "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли

Премьера запланирована на 2 февраля 2022 года.

В сети появился трейлер фильма "Сирано" – новой экранизации драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль исполнил Питер Динклэйдж. Режиссером выступил Джо Райт, создатель таких известных мелодрам, как "Искупление" и "Гордость и предубеждение".

В новой интерпретации знаменитый нос Сирано заменит недостаток роста актера Питера Динклэйджа. Мировая премьера картины состоялась 2 сентября в Теллурайде. В России фильм выйдет в прокат 2 февраля 2022 года.

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Видео: YouTube / MGM