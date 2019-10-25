Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге

Точная дата выхода картины "Хороший, плохой, неживой" пока не названа.

Актеры Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа, которые уже пересекались на съемочной площадке сериала "Игра престолов", снова поработают вместе. Они сыграют в новой приключенческой ленте "Хороший, плохой, неживой" (Good Bad & Undead) режиссера Макса Барбакова. Об этом сообщает издание Deadline.

Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду. Момоа сыграет вампира, который поклялся, что больше никогда и никого не убьет. Вместе они путешествуют по свету, проворачивая хитрую схему – Ван Хельсинг притворяется, что убил вампира, и зарабатывает на этом деньги.

Это продолжается до тех пор, пока за голову вампира не назначают весомую награду. На него начинают охотиться не только представители разной нечести, а также рода человеческого.

Когда зрители увидят фильм, пока неизвестно. Точной даты выхода у проекта еще нет.

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Фото: Instagram / peterdinklage