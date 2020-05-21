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Российских зрителей "Великой" разозлил чернокожий князь Ростов

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В сериале выдвинули предположение о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Российские зрители комедийного сериала "Великая" про императрицу Екатерину II остались недовольны выбором актерского состава шоу. Свои претензии они высказали в Twitter.

В частности, россиянам не понравилось и даже разозлило то, что роль князя Ростова исполнил чернокожий актер Абрахам Попула. Персонажа назвали "князем Ростовым из Ростова-на-Конго" и выдвинули предположение о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Одна из подписчиц Twitter заявила, что "киношная гипертрофированная толерантность" американцев ко всем меньшинствам "доходит до сатирического абсурда".

Пользователь под ником @dolceduce обратил внимание на то, что светлейшего князя Григория Орлова играет британский актер индийского происхождения Саша Дхаван. Он заявил, что создатели сериала таким образом "высмеивают русскую историю".

В свою очередь фанаты сериала напомнили критикам, что речь идет о сатирическом шоу. Они заявили, что африканцы в середине XVIII века часто находились при дворах европейской знати.

Мировая премьера сериала "Великая" состоялась 15 мая. Главные роли в нем исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт.

История рассказывает о молодой дочери немецкого князя Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Она выходит замуж за российского императора Петра III и принимает православие. Поначалу девушка очарована окружением, но вскоре разочаровывается в супруге как в человеке, так и в правителе.

Эта картина наполнена юмором и сарказмом. С первых кадров в ней высмеиваются некоторые традиции императорской России.

Ранее мы писали, что режиссер "Шазама!" снял во время самоизоляции хоррор.

Видео: YouTube / more tv

Теги: великая, сериал, чернокожий актер
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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