Российских зрителей "Великой" разозлил чернокожий князь Ростов

Российские зрители комедийного сериала "Великая" про императрицу Екатерину II остались недовольны выбором актерского состава шоу. Свои претензии они высказали в Twitter.
В частности, россиянам не понравилось и даже разозлило то, что роль князя Ростова исполнил чернокожий актер Абрахам Попула. Персонажа назвали "князем Ростовым из Ростова-на-Конго" и выдвинули предположение о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
Одна из подписчиц Twitter заявила, что "киношная гипертрофированная толерантность" американцев ко всем меньшинствам "доходит до сатирического абсурда".
Пользователь под ником @dolceduce обратил внимание на то, что светлейшего князя Григория Орлова играет британский актер индийского происхождения Саша Дхаван. Он заявил, что создатели сериала таким образом "высмеивают русскую историю".
В свою очередь фанаты сериала напомнили критикам, что речь идет о сатирическом шоу. Они заявили, что африканцы в середине XVIII века часто находились при дворах европейской знати.
Мировая премьера сериала "Великая" состоялась 15 мая. Главные роли в нем исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт.
История рассказывает о молодой дочери немецкого князя Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Она выходит замуж за российского императора Петра III и принимает православие. Поначалу девушка очарована окружением, но вскоре разочаровывается в супруге как в человеке, так и в правителе.
Эта картина наполнена юмором и сарказмом. С первых кадров в ней высмеиваются некоторые традиции императорской России.
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Видео: YouTube / more tv
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