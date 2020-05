Главную роль в нем вновь сыграла жена постановщика Лотта Лостен.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что режиссер "Шазама!" снял во время самоизоляции хоррор. Ролик появился на YouTube-канале Дэвида Ф. Сандберга.

Короткометражный хоррор назвается Not Alone in Here ("Здесь кто-то есть"). Главную роль в нём сыграла жена режиссера Лотта Лостен. В сюжете история героини, которая стала замечать, что в соседних комнатах есть кто-то еще.

Напомним, что в апреле Сандберг снял также в самоизоляции короткометражный хоррор Shadowed.

Видео:ponysmasher/YouTube