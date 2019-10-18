Комедийный сериал "Великая" про Екатерину II появился на Wink

Роль императрицы исполнила актриса Эль Фаннинг.

На видеосервисе Wink появился комедийный сериал "Великая", рассказывающий про императрицу Екатерину II. Его можно посмотреть бесплатно, воспользовавшись одной из пяти подписок. Например, More.tv предоставит зрителям доступ на месяц, а подписки "Трансформер", "Максимум", "Суперхиты", "Премиум" дадут возможность смотреть сериал и другой контент неделю.

История рассказывает о молодой дочери немецкого князя Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Она выходит замуж за российского императора Петра III и принимает православие. Поначалу девушка очарована окружением, но вскоре разочаровывается в супруге как в человеке, так и в правителе.

Мировая премьера сериала "Великая" состоялась 15 мая. Главные роли в нем исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт. Эта картина наполнена юмором, с первых кадров в ней высмеиваются некоторые традиции императорской России.

Ранее мы писали, что на канале "Россия" вышел сериал "Разбитое зеркало".

Видео: YouTube / more tv