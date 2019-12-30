На "России" стартовала остросюжетная драма "Разбитое зеркало"

Это история о благополучной семье, в которой каждый скрывает свою тайну.

В понедельник, 18 мая, на канале "Россия" стартовал показ остросюжетной драмы "Разбитое зеркало". Это история о благополучной семье, в которой каждый скрывает свою тайну. Главную роль в картине сыграла Екатерина Гусева.

По сюжету в лесу находят тело почтальона, пропавшего много лет назад. В его сумке сохранилось несколько писем, которые решают отправить адресатам. Главная героиня Даша получает весточку от своего жениха, которого долгое время считали погибшим. Это письмо переворачивает всю жизнь женщины. Даша решает выяснить, что на самом деле произошло 20 лет назад, и начинает свое расследование.

События в "Разбитом зеркале" охватывают несколько десятилетий. Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, потребовались специальные декорации, реквизит, костюмы и грим.

Кроме Екатерины Гусевой зрители увидят в сериале Александра Лазарева-младшего, Екатерину Волкову, Алексея Макарова и Станислава Дужникова. Дочь Волковой Валерия исполнила роль героини в молодости, Мирона сыграл сын Александра Лазарева-младшего Сергей. Кроме того, в картине снялся заслуженный артист РСФСР, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.

Ранее мы писали, что финальные серии "Сверхъестественного" выйдут осенью.

Видео: YouTube / Россия 1