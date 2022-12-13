Вышел трейлер мелодрамы "14+ Продолжение" с Глебом Калюжным

Фильм выйдет в прокат с 11 мая.

Компания "Централ Партнершип" представила трейлер российской мелодрамы "14+ Продолжение". Проект представляет из себя вторую часть фильма "14+" с Глебом Калюжным в главной роли. Сюжет рассказывает историю юноши, которому уже не 14 лет, а 18. Однажды он встречает в автобусе взбалмошную девушку по имени Настя, которая постоянно попадает в неприятности. В результате этого знакомства у молодого человека просыпаются чувства к новой знакомой, но его все еще не отпускают прошлые отношения с первой любовью. Роль Насти досталась актрисе Полине Гухман, известной аудитории по сериалам "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Мёрзлая земля". Свои роли повторили Ольга Озоллапиня и Ульяна Васькович. За сценарий и режиссуру отвечал Андрей Зайцев. Напомним, что Фильм "14+ Продолжение" вошёл в основной конкурс Московского Международного кинофестиваля, который состоится в российской столице с 20 по 27 апреля. В широком прокате ленту зрителям можно будет увидеть с 11 мая.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership