Blizzard представила Варвара из Diablo IV

Игра выйдет в свет с 6 июня.

Компания Blizard продолжает подогревать интерес игроков к выходящей в начале июня к новой, четвертой по счету компьютерной игры Diablo. На этот раз в социальных сетях появился ролик, на котором презентован такой персонаж как Варвар. Ранее на YouTube-канале игровой консоли Xbox были размещены видео про другие классы - разбойника и волшебника. В настоящее время проект ушел на "золото". Это говорит клиентам о том, что переносов в сроках официального выхода компьютерной игры не будет. Diablo 4 выйдет на персональных компьютерах, а также на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox 6 июня 2023 года. Обладатели Deluxe- и Ultimate-версий получат возможность проиграть на несколько дней раньше обычных пользователей.

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Фото и видео: YouTube / Xbox