Свежий трейлер Remnant 2 посвятили классу Дрессировщик и его псу

Выход игры в свет намечен на лето текущего года.

Компания Gunfire Games выпустила свежий трейлер новой компьютерной игры Remnant 2, который посвящен классу Дрессировщик и его собаке-помощнику. Разработчики пояснили, что эта команда может показать слаженность на поле сражений, так как персонажи смогут использовать своего питомца не только в роли сторожевого пса, который принимает на себя атаки врагов, но также и в качестве нападающей силы, способной нанести увеличенный урон оппонентам. Дополнительно животное будет восполнять здоровье Дрессировщика и других близстоящих игроков, ускорять передвижение героев. Напомним, что проект Remnant 2 разрабатывается для консолей PlayStation 5, Xbox Series, а также персональных компьютеров. Игра будет доступна в стриминговом сервисе Steam и Epic Games Store. Официальный релиз проекта запланирован на лето 2023 года.

Вышел трейлер сериала "Весь невидимый нам свет" с Марком Руффало и Хью Лори.

Фото и видео: YouTube / Remnant 2