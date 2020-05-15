Финальные серии "Сверхъестественного" выйдут осенью

Съемки сериала возобновятся либо в конце лета, либо в начале весны.

Канал CW объявил, когда выйдут заключительные семь эпизодов популярного сериала "Сверхъестественное", съемки которого были приостановлены из-за пандемии коронавируса. По словам президента CW Марка Педовица премьера состоится этой осенью.

Создатели сериала надеются, что съемки удастся возобновить либо в конце лета, либо в начале весны. Если это не удастся сделать, то придется перестраивать рабочую программу. Педовиц заявил, что все, включая студию и исполнительных продюсеров, хотели бы завершить 15-летний цикл должным образом. Создателям осталось отснять всего два эпизода.

Сериал "Сверхъестественное" рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления. Многие из них основаны на американских городских легендах и фольклоре. Братьям предстоит сразиться с порождениями зла, такими как демоны и призраки.

Ранее мы писали, что жены звезд "Сверхъестественного" встретятся в финальном сезоне.

Видео: YouTube / Entertainment Weekly