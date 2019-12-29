Жены звезд "Сверхъестественного" встретятся в финальном сезоне

К своим ролям вернуться актрисы Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.

Создатели сериала "Сверхъестественное" покажут в 15 сезоне знакомых по прошлым эпизодам героев. В частности, к своим гостевым ролям вернуться Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс. Примечательно, что обе актрисы являются супругами братьев Винчестер в реальной жизни.

Уточняется, что жена Джареда Падалеки Женевьев сыграет демонессу Руби, которая погибла в четвертом сезоне. Жена Дженсена Эклса Дэннил исполнит роль ангела Анаэль (она же целительница Джо). Актрисы появятся в серии "Дитя судьбы", которую покажут на телеканале The CW 23 марта.

В этой серии Сэм и Дин Винчестеры отправятся на поиски артефакта, который способен дать им преимущество перед Богом. Поиски приведут братьев к Джо и к разгадке тайны, которую Руби унесла с собой в могилу.

Первый сезон американского сериала "Сверхъестественное" вышел в эфир телеканала The WB 13 сентября 2005 года. 15 сезон станет для него финальным.

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Фото: Instagram / cw_supernatural