Потомок Екатерины II Калагеорги решил заняться бизнесом в Петербурге

Решение о предоставлении гражданства было утверждено главой РФ Владимиром Путиным в январе прошлого года.

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина, Андрей Калагеорги, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Санкт-Петербурге и планирует развивать бизнес в сфере исполнительского искусства, сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу зарегистрировала Калагеорги как индивидуального предпринимателя, указав основным видом деятельности "Деятельность в области исполнительского искусства".

В документах также перечислены 14 дополнительных видов деятельности, которыми планирует заниматься потомок императрицы, в том числе производство фильмов и телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области фотографии и другие. Андрей Калагеорги получил российское гражданство в январе 2024 года.

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Фото: Piter.TV