Его отвезут в Одесский областной художественный музей.

В Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II. Об этом сообщает украинское издание "Думская".

Решение о демонтаже памятника императрице и ее сподвижникам было принято в конце ноября депутатами городского совета. Также депутаты приняли решение о сносе памятника российскому полководцу Александу Суворову.

Демонтаж монументов произошел в ночь на 29 декабря. Сообщается, что памятник Екатерине II отвезут в Одесский областной художественный музей.

Ранее мы сообщали, что на Декабристов установили памятник Александру Блоку в Петербурге.

Видео: Telegram / SHOT; Telegram / СМОТРИ