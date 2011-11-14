На Декабристов установили памятник Александру Блоку в Петербурге

Памятник отлили в бронзе, его высота составляет 3,6 метра.

В Петербурге 19 декабря начали устанавливать памятник Александру Блоку на улице Декабристов. Монумент будет расположен рядом с домом 57. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Известно, что Блок жил в доме 57 с 1912 по 1921 год. В 1946 году на фасаде здания установили мраморную мемориальную доску с текстом: "В этом доме жил с 6 августа 1912 г. и умер 7 августа 1921 г. Александр Блок".

Памятник отлили в бронзе, его высота составляет 3,6 метра. Над памятником работал скульптор Евгений Ротанов. Фундамент под памятник смонтирован еще в сентябре, а также выбран камень для постамента.

Фото: Вконтакте / Ирина Глебова

