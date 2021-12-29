Звезда "Игры престолов" раскритиковал новую версию "Белоснежки"

Он не понимает, почему гномы по-прежнему олицетворяют устаревшие стереотипы о маленьких людях.

Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж подверг критике новую киноадаптацию мультфильма "Белоснежка и семь гномов" от Disney. В подкасте WTF with Marc Maron он резко высказался о задумке авторов картины.

Динклэйдж считает, что говорить о прогрессивном выборе актрисы на главную роль нет смысла, когда гномы по-прежнему олицетворяют устаревшие стереотипы о маленьких людях.

Вы пытаетесь быть прогрессивными, но все еще пытаетесь снять чертову устаревшую историю о семи гномах, вместе живущих в пещере. Какого черта вы творите? Разве я недостаточно сделал, чтобы что-то изменить? Видимо, я недостаточно громко говорю. Высказался актер

Главную роль в новой экранизации сыграет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер. Злодейку исполнит звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот. Режиссером выступит Марк Уэбб. Дата выхода фильма пока не называется.

По словам инсайдеров, в новом проекте будет расширена история Белоснежки, прозвучит новая музыка.

Ранее мы писали, что актер Джеймс Нортон представил в Петербурге фильм "Один на один".

Фото: Instagram / peterdinklage