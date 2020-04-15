Рейчел Зеглер сыграет Белоснежку в новой экранизации Disney

Производство фильма стартует в 2022 году.

Роль Белоснежки в новой экранизации Disney исполнит 20-летняя звезда "Вестсайдской истории" Рейчел Зеглер. Об этом сообщил портал Deadline.

Режиссерское кресло проекта занял Марк Уэбб ("500 дней лета", "Почему женщины убивают"). Продюсером выступит Марк Платт ("Ла-Ла-Ленд", "Круэлла"). Съемки новой "Белоснежки" стартуют в 2022 году.

Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, вышел в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.

По словам инсайдеров, в новом проекте будет расширена история Белоснежки, прозвучит новая музыка. К производству картины присоединится композиторский дуэт Бенджа Пасека и Джастина Пола, написавший музыку для "Ла-Ла-Ленда" и "Величайшего шоумена".

Ранее продюсерский центр Стивена Спилберга договорился о выпуске фильмов на Netflix.

Фото: Instagram / rachelzegler