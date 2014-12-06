Disney показала первый тизер фильма "Белоснежка"

Лента выйдет в свет 21 марта следующего года.

В рамках официальной выставки D23 компания Disney опубликовала в социальных сетях первый тизер-трейлер фильма "Белоснежка" (Snow White). Показ картины в американских кинотеатрах начнется 21 марта 2025 года. Авторы решили переосмыслить первый полнометражный мультфильм студии. Злая королева, роль которой исполняет израильская актриса Галь Гадот, приказывает убить свою падчерицу - принцессу Белоснежку. Роль последней досталась Рэйчел Зеглер. Девушке удается сбежать и залечь на дно в домике, в котором проживают семеро гномов. Ребут "Белоснежки" является очередным проблемным для компании проектом. Картину переделывали несколько раз. Местные инсайдеры сообщали аудитории о том, что фильм настолько плох, что его следовало бы отменить.

Появился трейлер Saturday Night про создание культового шоу.

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios