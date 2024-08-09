Появился трейлер Saturday Night про создание культового шоу

Релиз картины запланирован на 11 октября.

Компания Sony представила в социальных сетях первый трейлер и постер комедии Saturday Night ("Субботний вечер"), который рассказывает о создании первого выпуска легендарного телевизионного шоу "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live). Режиссером картины заявлен Джейсон Райтман, известный зрителям работой над таким проектом как "Охотники за привидениями: Наследники". Фильм будет посвящён подготовке дебютной программы, показанной в эфире зрителям 11 октября 1975 года. Сценарий для ленты написан Гилом Кинаном, основываясь на интервью с актёрами, сценаристами и съёмочной группой оригинального шоу

В актерском составе указаны Габриэль Лабелль ("Фабельманы"), Купер Хоффман ("Лакричная пицца"), Рэйчел Сеннотт ("Шалом, папик!"), Финн Вулфхард ("Очень странные дела" (Stranger Things)), Дилан ОʼБрайен ("Бегущий в лабиринте"), Николас Браун ("Наследники"), Дж. К. Симмонс ("Одержимость"), и Уиллем Дефо ("Взвод"). Официальная премьера "Субботнего вечера" в США состоится 11 октября.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment