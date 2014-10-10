Вышел финальный трейлер игры Black Myth: Wukong

Студия Game Science представила финальный трейлер игры Black Myth: Wukong. В новом ролике показали свежие кадры геймплея.
Ролевой экшен создан по мотивам китайской мифологии. В нем расскажут о Короле обезьян, который сражается с фантастическими монстрами, используя необычные способности. Релиз игры состоится 20 августа. Новинка будет доступна пользователям ПК и PlayStation 5.
Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Genshin Impact.
Видео: YouTube / Black Myth: Wukong
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