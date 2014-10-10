Вышел финальный трейлер игры Black Myth: Wukong

Релиз новинки состоится 20 августа.

Студия Game Science представила финальный трейлер игры Black Myth: Wukong. В новом ролике показали свежие кадры геймплея.

Ролевой экшен создан по мотивам китайской мифологии. В нем расскажут о Короле обезьян, который сражается с фантастическими монстрами, используя необычные способности. Релиз игры состоится 20 августа. Новинка будет доступна пользователям ПК и PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Genshin Impact.

Видео: YouTube / Black Myth: Wukong