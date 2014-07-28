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Вышел геймплейный трейлер Genshin Impact

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Доступ к новому персонажу Эмилии игрокам открылся с 6 августа.

Разработчики Genshin Impact выпустили геймплейный трейлер. В новом ролике представили парфюмера Эмилию, показав ее навыки и способности

Персонаж обладает стандартной атакой копьем и заклинаниями на использовании Шкатулки Люмидус. С ее помощью можно не только атаковать врагов, но и повышать сопротивление к определенному типу урона членам отряда. Доступ к новому персонажу игрокам открылся с 6 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер игры A Quiet Place: The Road Ahead.

Видео: YouTube / Genshin Impact

Теги: genshin impact, геймплей, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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