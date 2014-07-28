Вышел релизный трейлер игры A Quiet Place: The Road Ahead

Релиз новинки состоится 17 октября.

Компания Saber Interactive анонсировала выход игры A Quiet Place: The Road Ahead, представив релизный трейлер. Новинка является частью вселенной фильмов "Тихое место", где человечество борется за выживание в мире, захваченном инопланетными существами с невероятно острым слухом.

В спин-оффе игроку предстоит пройти нелегкий путь и проявить смекалку против монстров, чтобы выжить. На выбор будут предложены три разных персонажа, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Релиз состоится 17 октября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Ранее Electronic Arts представила новый геймплейный трейлер EA Sports FC 25.

Видео: YouTube / Saber Interactive