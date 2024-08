Electronic Arts представила новый геймплейный трейлер EA Sports FC 25

Разработчики представили разбор изменений режима Ultimate Team.

Студия Electronic Arts представила новый геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 25. Разработчики представили подробный разбор изменений режима Ultimate Team.

По словам разработчиков, в разделе с тактикой можно точнее настраивать поведение своей команды и отдельных футболистов на поле. На это также будут влиять настройки карточки главного тренера. Кроме того, позиции игроков будут заменены ролями, что сделает их разнообразнее. Напомним, релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября.

