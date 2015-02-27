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Nintendo представила геймплейный трейлер The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

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Релиз новинки состоится 26 сентября.

Студия Nintendo представила геймплейный трейлер игры The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Разработчики показали локации и уровни, с которыми предстоит столкнуться с вратарям.

По мере приключений персонаж будет собирать ингредиенты, которые можно будет потратить на приготовление напитков с разными эффектами. Некоторые из них дарят предметы экипировки. Также разработчики показали ключевые способности Зелды, которая будет главным героем истории. Релиз The Legend of Zelda Echoes of Wisdom состоится 26 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Titan Quest 2.

Видео: YouTube / Nintendo UK

Теги: nintendo, the legend of zelda echoes of wisdom, геймплей, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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