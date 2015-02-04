Вышел геймплейный трейлер Titan Quest 2

Дата релиза новинки пока не объявлена.

Студия Grimlore Games представила геймплейный трейлер RPG-экшена Titan Quest 2. Ролик был показан во время презентации THQ Nordic Digital Showcase 2024.

На опубликованных кадрах разработчики показали некоторые локации, которые будут доступны игрокам, а также часть интерфейса и сражения с монстрами. Игра будет доступна пользователям ПК, PS 5 и Xbox Series X/S. Дата релиза новинки пока не объявлена.