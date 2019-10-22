THQ Nordic и Bugbear анонсировали Wreckfest 2 для консолей и PC

Дата выхода игры в свет не указана.

В ходе торжественной презентации от издательства THQ Nordic на мероприятии Digital Showcase 2024 компания Bugbear Entertainment анонсировала компьютерную игру Wreckfest 2 — сиквел духовного наследника проекта FlatOut, вышедшего в свет в 2018 году. Разработчики позже опубликовали в социальных сетях небольшой трейлер, сообщая о том, что новинка будет реалистичнее и жёстче оригинальной версии.

Представитель студии Bugbear приложили все усилия для того, чтобы переделать свой движок для отвечающих законам физики событиям. Wreckfest 2 должен будет отличаться более высокой точностью при столкновении машин, улучшенной броней транспортных средств, более детальной системой повреждений. В настоящее время официальная дата релиза игры не указана. Предположительно, пользователи увидят ее не раньше 2025 года.

Wreckfest 2 создается для таких платформ как консоли PS5, Xbox Series, а также персональные компьютеры. На онлайн-странице игры в стриминговом сервисе Steam можно найти описание и несколько скриншотов.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic