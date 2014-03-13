Вышел русский трейлер сериала-приквела "Дюны"

Сериал выйдет на HBO Max в ноябре.

На YouTube-канале Kinoman вышел русский трейлер сериала "Дюна: Пророчество" — приквела "Дюны". Сюжет телевизионного шоу будет основан на литературном романе "Сестричество Дюны" (Sisterhood of Dune) от авторов Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона. События проекта развернутся за десять тысяч лет до действий оригинальной версии романа Фрэнка Герберта. Они расскажут историю о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества В результате девушки основывают легендарную секту Бене Гессерит. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступила Элисон Шапкер. Официальная премьера замеченан а ноябрь 2024 года. Увидеть новинку можно будет в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата выхода эпизодов в свет пока что неизвестна.

Вышел второй трейлер "Подай знак", режиссёрского дебюта Зои Кравиц.

Фото и видео: YouTube / Kinoman