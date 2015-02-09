Вышел второй трейлер "Подай знак", режиссёрского дебюта Зои Кравиц

Премьера картины запланирована на 23 августа.

Компания Amazon MGM Studio представила в социальных сетях второй трейлер триллера "Подай знак". Фильм станет режиссёрским дебютом актрисы Зои Кравиц. Официальная премьера ленты состоится в широком мировом прокате 23 августа. По сюжету, очарованные миллиардером Слейтером Кингом (роль исполняет Ченнинг Татум), Фрида (Наоми Аки) и Джесс (Алиа Шокат) отправляются на его частный остров для того, чтобы провести там выходные. Однако то, что начинается как парный отпуск, вскоре перерастает в кошмар, из которого девушкам предстоит срочно выбираться. В актерском составе также указаны Кристиан Слейтер, Саймон Рекс, Адриа Архона, Кайл МакЛоклен, Хейли Джоэл Осмент и другие.

THQ Nordic выпустила трейлер ремейка первой части Gothic.

Фото и видео: YouTube / Amazon MGM Studios