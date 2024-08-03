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THQ Nordic выпустила трейлер ремейка первой части Gothic

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Дата выхода ремейка в свет неизвестна.

Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic представили  в социальных сетях первый геймплейный трейлер Gothic 1 Remake. Ролик также был продемонстрирован в ходе торжественной презентации от компании THQ Nordic на мероприятии Digital Showcase 2024. В демонстрационном ролике пользователи видеть кадры исследования открытого мира, сражения с монстрами с использование  персонажами оружия и магии. Там же показано, как игроки будут взаимодействовать с NPC-персонажами.  Критики заметили, что  классическая RPG от Piranha Bytes серьёзно преобразилась. Авторы обещают, что изменений в игре все же будет много. В настоящее время даты выхода у ремейка пока что нет.

Представлен геймплейный трейлер Titan Quest II.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

Теги: gothic, thq nordic, компьютерная игра, ремейк, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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