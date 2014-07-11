Представлен геймплейный трейлер Titan Quest II

Дата релиза игры не объявлена.

В рамках торжественной онлайн-презентации, организованной издательством THQ Nordic, студия разработки Grimlore Games опубликовала новый трейлер видеоигры Titan Quest II. Проект выйдет на платформе персонального компьютера, а также консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5. Однако точная дата релиза авторами по-прежнему не раскрывается. Создатели подчеркнули, что пользователей ждет диаблоид, который фокусируется на древнегреческой мифологии. Согласно сюжету истории, богиня возмездия Немезида сходит с ума, а затем наводит порчу на Нити Судьбы. Своим решением она хочет остановить всех тех, кто посмеет встать на ее пути. Одним из пострадавших оказывается главный герой. В результате персонажу предстоит освободить остальных жертв богини, после чего бросить и вызов ей самой.

Вышел трейлер комедии "Ненасытные люди" с Джозефом Гордоном-Левиттом.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic