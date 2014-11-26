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Вышел трейлер комедии "Ненасытные люди" с Джозефом Гордоном-Левиттом

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Мировая премьера состоится 23 августа.

Студия Lionsgate представила трейлер комедии "Ненасытные люди". Режиссером картины выступил Потси Пончироли.

Сюжет фильма расскажет историю двух полицейских, которые работают в небольшом городке. Их жизнь меняется, когда они находят в доме убитой женщины огромную сумму денег. Полицейские решают присвоить всю сумму себе, но не догадываются, что деньги принадлежат местному киллеру.

В главных ролях сыграли Джозеф Гордон-Левитт, Тим Блейк Нельсон, Лили Джеймс, Джои Лорен Эдамс и другие. Мировая премьера состоится 23 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер хоррора "Не говори никому".

Видео:YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate movies, ненасытные люди, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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