Ранее Спилберг довольно скептически относился к проектам на популярных платформах.

Продюсерский центр Стивена Спилберга договорился о выпуске фильмов на Netflix. Об этом пишет Variety.

Ранее ходили слухи, что режиссер довольно скептически относится к проектам на популярных платформах. Даже если это было правдой, по всей видимости, Спилберг изменил свое мнение.

Кроме того, у Спилберга существует соглашение с Amblin и Universal. Режиссер сам будет определять, для кого именно будет произведен тот или иной проект.

Стоит отметить, что Netflix и Amblin уже сотрудничали, но не в таких масштабах. На стриминговом сервисе выходил фильм, продюсером которого была студия Спилберга. Также режиссер работал с другой популярной платформой – Apple.

Ранее в прокат вышел боевик "Телохранитель жены киллера" с Райаном Рейнольдсом.

Фото: Instagram / stevenspielbergfans