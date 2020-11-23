В прокат вышел боевик "Телохранитель жены киллера" с Райаном Рейнольдсом

В фильме также сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек и Морган Фриман.

В российских кинотеатрах стартовал показ нового фильма с Райаном Рейнольдсом. Комедийный боевик режиссера Патрика Хьюза получил название "Телохранитель жены киллера".

Майкл Брайс решил завязать с карьерой телохранителя и отправился на тихий курорт, вооружившись лишь книгой и плейлистом расслабляющей музыки. Однако здесь героя находит самая безумная в мире парочка: киллер мирового уровня Дариус Кинкейд и его супруга Соня. Майклу придется вернуться к старому ремеслу, чтобы помочь супругам ликвидировать угрозу кибератаки на Евросоюз.

Главную роль в фильме сыграл Райан Рейнольдс. Кроме него на экране появятся Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман и др.

Первая часть боевика вышла в прокат около четырех лет назад и собрала почти 180 млн долларов. Возрастное ограничение: 18+.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес сыграет главную роль в триллере "Атлас" от Netflix.

Видео: YouTube / iVideos