Клуб "Рексем" актера Райана Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии

Следующий сезон команда начнет в четвертом по силе дивизионе английского футбола.

Выступающий в любительской национальной конференции Англии футбольный клуб "Рексем", совладельцем которого является актер Райан Рейнольдс, вернулся в профессиональную английскую футбольную лигу.

В матче 45-го тура чемпионата команда обыграла "Борхэм Вуд" со счетом 3:1. Благодаря этой победе "Рексем" досрочно обеспечил себе первое место. Клуб набрал 110 очков по итогам 45 матчей. Идущий на втором месте "Ноттс Каунти" отстает от лидера на четыре очка.

Следующий сезон "Рексем" начнет в четвертом по силе дивизионе английского футбола. Отметим, что из любительской национальной конференции Англии напрямую может выйти только одна команда.

Ранее мы сообщали, что футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП в Риме.

Видео: YouTube / BT Sport