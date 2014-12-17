Райан Рейнольдс появился в тизере семейного фильма "Воображаемые друзья"

Картина выйдет в свет 24 мая.

Американский актер Райан Рейнольдс поделился в социальных сетях первым трейлером фэнтези-фильма IF ("Воображаемые друзья"), в котором он сыграл главную роль. Режиссёром картины выступил Джон Красински. Сюжет истории расскажет зрителям о девочке, которая неожиданно обнаруживает в себе способности погружаться в мир выдуманных когда-то детьми воображаемых друзей. Таким образом ей удается познакомиться с различными существами. Путеводителем по этому миру станет герой Рейнольдса. В актерском составе также заявлены Фиби Уоллер-Бридж, Мэтт Дэймон, Аквафина, Эмили Блант, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Себастьян Манискалко и Винс Вон. Лента выйдет в свет 24 мая 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Ryan Reynolds