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Аддон "Узник Лимбо" для Atomic Heart выйдет 6 февраля, показан новый трейлер

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Дополнение выйдет в свет с 6 февраля.

Издательство Astrum Entertainment и студия Mundfish сообщили о том, что второе дополнение для шутера Atomic Heart под названием "Узник Лимбо" выйдет на персональных компьютерах и игровых консолях с 6 февраля. Авторы проекта пояснили, что свежее сюжетное дополнение перенесет пользователей в мир Лимбо. В расширении геймерам предстоит раскрыть секреты и выйти из этого таинственного, но пугающего места. разработчики внедрили в локацию новых врагов, оружие с уникальным дизайном.

Напомним, что первое DLC "Инстинкт Истребления" использовало один из вариантов концовки основного сюжета. Теперь же "Узник Лимбо" расскажет, что произойдёт после другой версии финала оригинальной версии игры.  Дополнение "Узник Лимбо" включено в пропуск Atomic Pass, а также в  улучшенные издания игры.

Вышел сюжетный трейлер компьютерной игры Tekken 8.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart

Теги: atomic heart, mundfish, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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