Вышел сюжетный трейлер компьютерной игры Tekken 8

Релиз игры запланирован на 26 января.

Компания Bandai Namco представила в социальных сетях кинематографический трейлер сюжетной кампании Tekken 8. В ролике зрители могут заметить персонажа Дзин Кадзама, который встретился со своей матерью. Ранее она считалась погибшей. Женщина дала своему сыну особую силу, благодаря которой юноша может спасти Кадзую и весь мир. В очередной раз герою предстоит бросить вызов семейству Мисима.

Авторы игры заметили, что в свежей части франшизы геймплей будет отличаться реалистичной графикой, созданными с нуля детализированными моделями персонажей и красочными разрушаемыми локациями. Для боевой системы разработчики предусмотрели механику Heat, которая сделает тактические сражения более динамичными. Официальный релиз проекта намечен на 26 января 2024 года. Tekken 8 выйдет в свет на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series.

Вышел трейлер фильма "Гражданская война".

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe