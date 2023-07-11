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Райан Рейнольдс и Хью Джекман появились на первом видео со съемок "Дэдпула 3"

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Релиз картины запланирован на 3 мая 2024 года.

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман появились на первом видео со съемок фильма "Дэдпул 3". Ролик опубликовал Daily Mail.

На съемках также были замечены дублеры. Видео показывает некую конфликтную ситуацию между двумя персонажами. Отметим, что Рейнольдс вернется к роли Дэдпула в новой части трилогии, в то время как Джекман сыграет мутанта Росомаху из вселенной Людей Икс.

Сюжет третьего "Дэдпула" пока не раскрывают. Картина получила возрастной рейтинг R. Релиз запланирован на 3 мая 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Догмен" Люка Бессона.

Видео: dailymail.co.uk

Теги: дэдпул 3, райан рейнольдс, съемки, хью джекман
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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