  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
73
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Певица Наталия Орейро приехала в Москву

0 0

Сообщается,что артистка прибыла в столицу после съемок в Петербурге.

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро приехала в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 46-летняя артистка прибыла в Москву после съемок в Петербурге. Ее визит в Россию скрывали от СМИ. На опубликованных кадрах Орейро обмотана шарфом и в черных очках. Прибыв на вокзал, Орейро быстро села в машину и уехала.

Отмечается, что артистка снимется в новогоднем фантастическом фильме "Письмо Деду Морозу", где у нее будет камео. В своих соцсетях Орейро публиковала фото со своей версией сценария картины.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Сенсация".

Видео: Telegram / Mash

Теги: визит, москва, наталия орейро, съемки
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии