Певица Наталия Орейро приехала в Москву

Сообщается,что артистка прибыла в столицу после съемок в Петербурге.

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро приехала в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 46-летняя артистка прибыла в Москву после съемок в Петербурге. Ее визит в Россию скрывали от СМИ. На опубликованных кадрах Орейро обмотана шарфом и в черных очках. Прибыв на вокзал, Орейро быстро села в машину и уехала.

Отмечается, что артистка снимется в новогоднем фантастическом фильме "Письмо Деду Морозу", где у нее будет камео. В своих соцсетях Орейро публиковала фото со своей версией сценария картины.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Сенсация".

Видео: Telegram / Mash