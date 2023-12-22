Мировая премьера состоится 5 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Сенсация". Режиссером картины выступил Филип Мартин.

В центре сюжета окажется интервью британского принца Эндрю ведущей Эмили Мейтлис. Основное внимание будет уделено признанию члена королевской семьи в дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденном за торговлю детьми.

В главных ролях сыграли Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз и другие. Мировая премьера состоится 5 апреля.

Ранее Netflix представил новый трейлер второй части "Мятежной луны" Зака Снайдера.

Видео: YouTube / Netflix