Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Сенсация". Режиссером картины выступил Филип Мартин.
В центре сюжета окажется интервью британского принца Эндрю ведущей Эмили Мейтлис. Основное внимание будет уделено признанию члена королевской семьи в дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденном за торговлю детьми.
В главных ролях сыграли Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз и другие. Мировая премьера состоится 5 апреля.
Ранее Netflix представил новый трейлер второй части "Мятежной луны" Зака Снайдера.
Видео: YouTube / Netflix
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