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Netflix представил трейлер фильма "Сенсация"

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Мировая премьера состоится 5 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Сенсация". Режиссером картины выступил Филип Мартин.

В центре сюжета окажется интервью британского принца Эндрю ведущей Эмили Мейтлис. Основное внимание будет уделено признанию члена королевской семьи в дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденном за торговлю детьми.

В главных ролях сыграли Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз и другие. Мировая премьера состоится 5 апреля.

Ранее Netflix представил новый трейлер второй части "Мятежной луны" Зака Снайдера.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, сенсация, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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