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Netflix представил новый трейлер второй части "Мятежной луны" Зака Снайдера

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Мировая премьера состоится 19 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер второй части космического эпоса "Мятежная Луна", которая выйдет под названием "Дарующий шрамы". Режиссером проекта выступил Зак Снайдер. Премьера первой части состоялась 22 декабря.

Вторая часть продолжит историю о Коре и оставшихся в живых воинах, которые продолжат защищать свою деревню в борьбе с Матерью-Мира. Им предстоит столкнуться с правдой о своем прошлом.

В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Клеопатра Коулмен, Рэй Фишер, Энтони Хопкинс и другие. Мировая премьера состоится 19 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мятежная луна, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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