Вышел финальный дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп"

Кинокомпания "Экспонента Фильм" представила финальный трейлер апокалиптического фильма "Всемирный потоп". Режиссером картины выступила Махалия Бело.
Сюжет расскажет историю молодой матери, которой предстоит выжить в разгар катастрофы. Из-за проливных дождей вода начинает разрушать города. Героиня отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного малыша.
В фильме снялись Джод Комер, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и другие. Премьера в России состоится 1 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер комедии "Чистильщик бассейнов" с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито.
Видео: YouTube / Exponenta Film
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