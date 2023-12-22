Вышел финальный дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп"

Премьера в России состоится 1 мая.

Кинокомпания "Экспонента Фильм" представила финальный трейлер апокалиптического фильма "Всемирный потоп". Режиссером картины выступила Махалия Бело.

Сюжет расскажет историю молодой матери, которой предстоит выжить в разгар катастрофы. Из-за проливных дождей вода начинает разрушать города. Героиня отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного малыша.

В фильме снялись Джод Комер, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и другие. Премьера в России состоится 1 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер комедии "Чистильщик бассейнов" с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито.

Видео: YouTube / Exponenta Film