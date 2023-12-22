Вышел тизер комедии "Чистильщик бассейнов" с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито

Кинокомпания Vertical представила тизер комедийного детектива "Чистильщик бассейнов". Режиссером картины выступил Крис Пайн.
Сюжет расскажет историю чистильщика бассейнов Даррена, который работает в престижном районе Лос-Анджелеса. Герой оказывается втянут в крупный заговор, когда клиентка поручает ему расследовать дело о некоей сделке. На его пути встают коррумпированные чиновники.
В главных ролях сыграли Крис Пайн. Дэнни Де Вито, Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Беннинг и другие. Мировая премьера состоится 10 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Падение империи".
Видео: YouTube / Vertical
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