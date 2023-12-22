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Вышел новый трейлер фильма "Падение империи"

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Премьера в России состоится 11 апреля.

Компания "Атмосфера Кино" представила новый дублированный трейлер фильма "Падение империи". Режиссером и сценаристом картины выступил Алекс Гарленд.

Сюжет картины расскажет о событиях в США в недалеком будущем. Техас, Калифорния и другие крупные штаты намерены выйти из состава страны, в результате чего начинается гражданская война. Команда репортеров ездит по стране, чтобы взять интервью у некогда президента некогда Соединенных Штатов Америки.

В главных ролях сыграли Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Премьера в России состоится 11 апреля.

YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, падение империи, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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