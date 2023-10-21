Вышел трейлер мини-сериала "Далекие холмы" с Николь Кидман и Хью Джекманом

Премьера проекта намечена на 21 октября.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Hulu опубликован трейлер мини-сериала "Далекие холмы" — расширенной версии драмы База Лурманна "Австралия". Премьера картины запланирована на 26 ноября. Известно, что проект будет разделен на шесть глав, общая продолжительность которых составит около шести часов. Работа будет полностью основана на тех кадрах, которые снимались создателями оригинального фильма. Однако обновленное переосмысление получило несколько иной сюжет, альтернативную концовку и музыкальное сопровождение.

Напомним, что в центре сюжета "Австралии" оказалась английская аристократка по имени Сара Эшли (Николь Кидман). После гибели своего мужа она наследует огромное ранчо на территории австралийского континента. Однако этот объект недвижимости у иностранки хочет отобрать местный управляющий. Героиня решает объединиться с погонщиком скота (Хью Джекман), в которого затем влюбляется. В актерском составе месте Кидман и Джекманом в ленте снимались Брайан Браун, Дэвид Уэнем, Бен Менделсон, Рей Барретт, Макс Каллен и Дэвид Галпилил.

Официальная премьера "Далеких холмов" состоится 21 октября на кинофестивале SXSW в Сиднее.

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Фото и видео: YouTube / Hulu